BABASINI DÖVÜP, ANNESİNİ BIÇAKLAMASININ BEDELİ 50 BİN LİRA!
Kıbrıs'ta kumar oynadığı için ev geç gelen genç, babasıyla tartışıp dövdü ardından annesini bıçakladı. Ailesine şiddet uygulayan oğul, 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumar oynayıp eve geç saatlerde döndüğü için tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini de bıçakla yaralayan 21 yaşındaki genç adam adli kontrol ve 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
BABASIYLA KAVGA ETTİ, ANNESİNİ BIÇAKLADI
Olay, 14 Mayıs gecesi Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana geldi. Kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E. araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.
PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞUNU SAVUNDU
Kadriye E. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E.tutuklandı.
TUTUKSUZ YARGILANIP SERBEST BIRAKILDI
Annesinin şikayetçi olmadığı Gökhan E. avukatının itirazı üzerine adli kontrol ve 50 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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