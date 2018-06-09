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Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
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Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu

BABASI TARAFINDAN KAÇIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNE KAVUŞTU

Babası tarafından koruma kararı olmasına rağmen kaçırılan 5 yaşındaki minik çocuk, annesine teslim edildi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu(8/10)4

Sancaktepe'de yaşanan olayda 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu. Babası tarafından kaçırılan minik Doğukan da annesine teslim edildi.

"OĞLUM HASTAYDI"

Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken anne Serpil Uzer, "Benden mutlusu var mı acaba bu mübrak günde? Beni sevindiren herkesten Allah razı olsun. Emniyetimiz ve siz öyle bir çabalayıp koşturdunuz ki hakkınız ödenmez. Hasta benim oğlum. İlaçlarını içirdim geldiği gibi. Allah razı olsun hepsinden. Beni mutlu ettiler ya. Hepsi hakkını helal etsin. Bir anneyi böyle mutlu ettiler ya onlar cennetlik" diye konuştu.

KORUMA KARARINA RAĞMEN KAÇIRILDI

Koruma kararına rağmen oğlunun kaçırıldığını belirten anne Uzer, "Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok. Bununla ilgili birşeyler yapılsın. Evimi de tespit etti. Maddi durumum da yok" dedi

Babası tarafından kaçırılan Minik Doğukan ise mutlu olduğunu belirterek babasının diğer kardeşini de kaçıracağını söyledi.

Anne Serpil Uzer eşinden şiddet görüyordu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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