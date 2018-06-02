AZİZ YILDIRIM'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ! CHP'Lİ BAŞKANI LİSTESİNE ALDI
Bir dönem Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer aldı.
Fenerbahçe'de seçim heyecanı son hız sürüyor. 2 gün sürecek kongrede başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Aziz Yıldırım listesinde yer alan bir isim ise dikkat çekti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Aziz Yıldırım'ın listesinden seçime girecek. Mehmet Kocadon bir dönem Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştü.
MEHMET KOCADON KİMDİR?
Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi. Kocadon dört dönem sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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