Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için, "Büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, büyük beklentilerle gelen Ozan Tufan'ın bu sezon yaşadığı sorunlar ile ilgili konuştu.

"OLMADI, SIKINTI VAR"

CNN Türk'te sorulan bir soru üzerine Yıldırım, "Ozan Tufan neden olmadı, onu kendisine soracaksınız. Teknik direktörler oynatmıyor ya da kadro dışı bırakıyor. Demek ki suçu kendinde arayacak. Biz de çok konuştuk kendisiyle. Yükselmesi, büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı, sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer ettiği Ozan Tufan, bu sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna doğru affedilmişti.

Kaynak: haberinburada