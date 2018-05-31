AZİZ YILDIRIM, OZAN TUFAN'LA İLGİLİ KONUŞTU: BİZİ DİNLEMİYOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için, "Büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, büyük beklentilerle gelen Ozan Tufan'ın bu sezon yaşadığı sorunlar ile ilgili konuştu.
"OLMADI, SIKINTI VAR"
CNN Türk'te sorulan bir soru üzerine Yıldırım, "Ozan Tufan neden olmadı, onu kendisine soracaksınız. Teknik direktörler oynatmıyor ya da kadro dışı bırakıyor. Demek ki suçu kendinde arayacak. Biz de çok konuştuk kendisiyle. Yükselmesi, büyümesi için yapmaları gerekenleri anlattık kendisine ama malesef öyle bir yapısı var, dinlemiyor. Olmadı, sıkıntı var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer ettiği Ozan Tufan, bu sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna doğru affedilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
- Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar