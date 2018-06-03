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Aziz Yıldırım dönemi kapandı, caps'ler patladı!

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ KAPANDI, CAPS'LER PATLADI!

Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. Ali Koç'un zaferi sonrası sosyal medyada yüzleri güldüren paylaşımlar yapıldı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım Dönemi Kapandı, Caps'ler Patladı!(7/10)3

Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri sona erdi. 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

20 yılın ardından Aziz Yıldırım efsanesinin Fenerbahçe'yle yollarının ayrılmasıyla ilgili sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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