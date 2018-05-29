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Aziz Yıldırım: Başkan Seçilirsem 4-5 Transfer Yapacağız

AZİZ YILDIRIM: BAŞKAN SEÇİLİRSEM 4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım seçimi kazanmaları durumunda 4-5 transfer yapacaklarını belirtti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Aziz Yıldırım: Başkan Seçilirsem 4-5 Transfer Yapacağız(7/10)3

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu ve seçilmesi halinde yapılacak transfer sayısını verdi.

"4-5 OYUNCU TAKVİYESİ YAPACAĞIZ"

Aziz Yıldırım görevde kalmaları durumunda transfer müjdesini verirken, "4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii" dedi.

Taraftarı stada çekmenin yollarından birinin transfer olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce" sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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