Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu ve seçilmesi halinde yapılacak transfer sayısını verdi.

"4-5 OYUNCU TAKVİYESİ YAPACAĞIZ"

Aziz Yıldırım görevde kalmaları durumunda transfer müjdesini verirken, "4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii" dedi.

Taraftarı stada çekmenin yollarından birinin transfer olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce" sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada