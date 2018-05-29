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Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın tek hatasını canlı yayında açıkladı

AZİZ YILDIRIM, AYKUT KOCAMAN'IN TEK HATASINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'da yaptığı açıklamada, Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın Tek Hatasını Canlı Yayında Açıkladı(8/10)4

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonundaki kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Yıldırım "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut Hoca ile karşılıklı oturup konuşacağız; anlaşacağız. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da 'Ben böyle yapmam demeyecektir' herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir" ifadelerini kullandı.

"AYKUT'UN TEK BİR HATASI VAR"

Kocaman hakkında konuşan Aziz Yıldırım "Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyde % 100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, 'sonunda hesabını veririz' dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız." dedi.

"SENE ORTASINDA HOCA GÖNDERMEM"

Sene ortasında teknik direktörle yolları ayırmayacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Aykut Hoca, Osmanlıspor maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. 'Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışı, sorumluluk benim' dedim ve devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Geçmişte yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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