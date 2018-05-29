AZİZ YILDIRIM, AYKUT KOCAMAN'IN TEK HATASINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'da yaptığı açıklamada, Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonundaki kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
Yıldırım "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut Hoca ile karşılıklı oturup konuşacağız; anlaşacağız. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da 'Ben böyle yapmam demeyecektir' herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir" ifadelerini kullandı.
"AYKUT'UN TEK BİR HATASI VAR"
Kocaman hakkında konuşan Aziz Yıldırım "Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyde % 100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, 'sonunda hesabını veririz' dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız." dedi.
"SENE ORTASINDA HOCA GÖNDERMEM"
Sene ortasında teknik direktörle yolları ayırmayacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Aykut Hoca, Osmanlıspor maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. 'Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışı, sorumluluk benim' dedim ve devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Geçmişte yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar