AYVALIK'TAKİ TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN 2 BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Balıkesir Ayvalık'taki tekne faciasında denizden çıkarılan 2 balıkçının cenazeleri toprağa verilirken, halen izlerine rastlanamayan 2 balıkçı için arama çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tekne faciasında denizden çıkarılan Kerem İncedayı ve teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilirken, halen daha izlerine rastlanamayan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için meraklı bekleyiş sürüyor. Kayıp olan 2 balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
KAYIP BALIKÇILAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ayvalık'ta, geçtiğimiz cumartesi günü açıldıkları teknenin alabora olması nedeniyle kaybolan 4 balıkçıdan Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetlerine ulaşılmasının ardından halen daha kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral isimli balıkçılar için Altınova Mahallesi İskele mevkii Kum Adası'nın yaklaşık 3 mil açıklarında 28 metre suyun altında bulunan teknenin enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ÇALIŞMALARA 12 KİŞİLİK JAK EKİBİ DE KATILDI
Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğü öğrenilirken, bu sabahki çalışmalara 12 kişilik bir timle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.
"21 DALGIÇ, 3 SAHİL GÜVENLİK BOTU"
Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları; 21 dalgıç, 3 Sahil Güvenlik botu, su altını robot kameralarla tarayan roll cihazları ile gerçekleştirilirken, ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor.
KAYIP 2 BALIKÇI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nurettin Çelikçi, ekip olarak balıkçı teknesinin alabora olmasından bu yana geçen bir haftayı aşkın sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın öncülüğünde süren arama çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayarak, kayıp 2 balıkçı genç bulununcaya kadar da çalışmalara aralıksız katkı vereceklerini belirtti. Deniz yüzeyi ve deniz dibinde gerçekleşen çalışmalarda termal cihazların da kullanıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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