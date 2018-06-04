Hükümetten Emeklileri Sevindirecek Müjde! Maaşlar Erken Ödenecek
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Canlı Yayında Şiir Okudu
Golcü Futbolcu Webo, Gazişehir Gaziantep'e Veda Etti
Fenerbahçeli Taraftarı Aziz Yıldırım'ın Seçimi Kaybetmesinin Ardından Helva Dağıttı
Kaçak İki Sevgilinin Güvenli Bir Ülkeye Gönderilinceye Kadar Türkiye'de Kalmalarına Karar Verildi
Tff, Yaz Transfer Döneminin 9 Ağustos'ta Başlayacağını Duyurdu
Yankı Erel, Fransa Açık'a İkinci Turda Veda Etti
Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir
Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
Lgs Sorularını Sızdıran Öğretmenler Serbest Bırakıldı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 10 Bin Bekçi Alımı Yapılacak
Son Dakika! Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Sonrası Dışişleri'nden İlk Açıklama: Menbiç İçin Yol Haritası Onaylandı
Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
Negredo'nun Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Tek Şartı Var

Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

AYVALIK'TAKİ TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN 2 BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Balıkesir Ayvalık'taki tekne faciasında denizden çıkarılan 2 balıkçının cenazeleri toprağa verilirken, halen izlerine rastlanamayan 2 balıkçı için arama çalışmaları devam ediyor.

Tarih : 04 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor(10/10)6

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tekne faciasında denizden çıkarılan Kerem İncedayı ve teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilirken, halen daha izlerine rastlanamayan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için meraklı bekleyiş sürüyor. Kayıp olan 2 balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

KAYIP BALIKÇILAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayvalık'ta, geçtiğimiz cumartesi günü açıldıkları teknenin alabora olması nedeniyle kaybolan 4 balıkçıdan Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetlerine ulaşılmasının ardından halen daha kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral isimli balıkçılar için Altınova Mahallesi İskele mevkii Kum Adası'nın yaklaşık 3 mil açıklarında 28 metre suyun altında bulunan teknenin enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALARA 12 KİŞİLİK JAK EKİBİ DE KATILDI

Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğü öğrenilirken, bu sabahki çalışmalara 12 kişilik bir timle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.

"21 DALGIÇ, 3 SAHİL GÜVENLİK BOTU"

Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları; 21 dalgıç, 3 Sahil Güvenlik botu, su altını robot kameralarla tarayan roll cihazları ile gerçekleştirilirken, ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor.

KAYIP 2 BALIKÇI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nurettin Çelikçi, ekip olarak balıkçı teknesinin alabora olmasından bu yana geçen bir haftayı aşkın sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın öncülüğünde süren arama çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayarak, kayıp 2 balıkçı genç bulununcaya kadar da çalışmalara aralıksız katkı vereceklerini belirtti. Deniz yüzeyi ve deniz dibinde gerçekleşen çalışmalarda termal cihazların da kullanıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ayvalık  Taki  Tekne  Faciasında  Kaybolan  2  Balıkçıyı  Arama  Çalışmaları  Aralıksız  Devam  
Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER