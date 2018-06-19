AYKUT KOCAMAN, GELEN İLK TEKLİFİ REDDETTİ
Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, eski takımlarından Konyaspor'un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.
Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe'nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.
AYKUT KOCAMAN DİNLENMEK İSTİYOR
Aykut Kocaman'ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor'un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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