AYKUT KOCAMAN, 8 MİLYON LİRALIK TAZMİNATINI KULÜPTE BIRAKACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'la yapacakları görüşme sonrası ayrılık kararı çıkarsa 8 milyon TL'lik tazminatını almayacak.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından rotasını çizecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etmemesi durumunda 8 milyon TL'lik tazminatından da vazgeçecek.
KARARI ALİ KOÇ VERECEK
Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında kararını verecek olan Kocaman, Koç'un olası "Devam etmek istemiyoruz" talebi sonrasında istifasını sunacak ve sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine son verecek.
8 MİLYON LİRA KULÜPTE KALACAK
Aykut Kocaman'ın Koç ile yapacağı görüşmeden sonra olası bir istifa durumu aynı zamanda tazminattan vazgeçmesi anlamına da gelecek. Kocaman, Koç'un olası "Seninle çalışmak istemiyoruz" restine karşılık Fenerbahçe'den tazminat talep etmeyecek ve Kocaman'ın talep etmemesi sarı-lacivertli kulübün kasasından 8 milyon lira çıkmamasını sağlayacak.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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