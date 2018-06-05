Ali Koç, Altyapıya Dünyaca Ünlü İsmi Getiriyor
3 Bıçak Darbesiyle 45 Km Direksiyon Salladı!
Ekibini Türkiye'ye Gönderen Shakira, Kapalıçarşı'dan 75 Bin Tl'lik Alışveriş Yaptırdı
Galatasaray, Gomis Giderse Yerine Bas Dost'u Getirecek
Aykut Kocaman, 8 Milyon Liralık Tazminatını Kulüpte Bırakacak
Tsk'nın Kuzey Irak'taki Hedefinde Pkk'nın Arşiv Ünitesi Var
Uyandığında Telefonunda Kendi Fotoğrafını Buldu: Ya Hayalet Ya Hırsız!
Uefa'dan Guardiola'ya Men Cezası!
Survivor'da Deprem Oldu! Yarışmacılar Büyük Panik Yaşadı
Trabzonspor Ve Beşiktaş'ın İstediği Sakıb'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Galatasaray'ın Yıldızı Belhanda Attı, Fas Kazandı
Premier Lig Devinden Trabzonspor'un Yıldızına Çılgın Teklif
Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı
Ak Parti Laiklik Elden Gidiyor Sözleriyle Fenomen Olan Amcayı Reklam Filminden Çıkardılar!
Kasımpaşa'nın Yıldızı Trezeguet İçin Resmi Açıklama Geldi
Chp Kadın Kolları Başkanı Broşür Dağıtırken Saldırıya Uğradı
Fransız Otomobil Devi, İran'la İlişkilerini Askıya Aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktörlük Görevine Damien Comolli'yi Getirecek
Hasan Ali Kaldırım'a Yöneltilen Ali Koç Sorusuna Lucescu Tepki Gösterdi
Erdoğan'ın Konuşmasında Promter Bozulmamış, Gerçek Ortaya Çıktı

Aykut Kocaman, 8 Milyon Liralık Tazminatını Kulüpte Bırakacak

AYKUT KOCAMAN, 8 MİLYON LİRALIK TAZMİNATINI KULÜPTE BIRAKACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'la yapacakları görüşme sonrası ayrılık kararı çıkarsa 8 milyon TL'lik tazminatını almayacak.

Tarih : 05 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Aykut Kocaman, 8 Milyon Liralık Tazminatını Kulüpte Bırakacak(9/10)5

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından rotasını çizecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etmemesi durumunda 8 milyon TL'lik tazminatından da vazgeçecek.

KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında kararını verecek olan Kocaman, Koç'un olası "Devam etmek istemiyoruz" talebi sonrasında istifasını sunacak ve sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine son verecek.

8 MİLYON LİRA KULÜPTE KALACAK

Aykut Kocaman'ın Koç ile yapacağı görüşmeden sonra olası bir istifa durumu aynı zamanda tazminattan vazgeçmesi anlamına da gelecek. Kocaman, Koç'un olası "Seninle çalışmak istemiyoruz" restine karşılık Fenerbahçe'den tazminat talep etmeyecek ve Kocaman'ın talep etmemesi sarı-lacivertli kulübün kasasından 8 milyon lira çıkmamasını sağlayacak.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  8  Milyon  Liralık  Tazminatını  Kulüpte  Bırakacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER