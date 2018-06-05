AYETULLAH HAMANEY'DEN NÜKLEER TALİMATI: YARINDAN İTİBAREN HAZIRLIKLAR BAŞLATILMALI
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmalarını yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.
EKONOMİK YAPTIRIMLARI ELEŞTİRDİ
İran İslam Devriminin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıldönümü anma töreninde konuşan Hamaney, ABD'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan geçen ay ayrılarak İran'a yönelik yeniden ekonomik yaptırımlar başlatmasını eleştirdi.
"İRAN, HEM AMBARGODA OLUP, HEM NÜKLEER FAALİYETLERİN KISITLATILMASINI KABUL ETMEYECEK"
Ayetullah Hamaney, ABD'nin başlattığı ekonomik yaptırımlar için "Bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum, bu rüyanız gerçekleşmeyecek. İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup, hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlatılmasını kabul etmeyecek" dedi.
TALİMAT VERDİ: YARIN BAŞLATILMALI
Hamaney, uranyum zenginleştirme faaliyeti konusunda "Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal hazırlıklarına başlamalı ve Cumhurbaşkanı'nın talimatını verdiği diğer hazırlıklar da yarından itibaren başlatılmalı" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
- Ormanlık Arazide Bulunan Yanmış Cesedin Sırrı Çözüldü!
- Kefen Giyip Yaşlı Annesine Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti!
- Hükümet Kanadından Bahçeli'ye Bir Af Reddi Daha: Gündemimizde Yok
- Başarılı İş Adamı Eyyup Yıldız Vekilliğe Hazırlanıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar