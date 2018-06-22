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Avusturya'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Yakınlaşma parası kesilsin!

AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT: YAKINLAŞMA PARASI KESİLSİN!

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye karşıtlığı ile bir kez daha sahneye çıktı. Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin engellenmesini istedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Avusturya'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit: Yakınlaşma Parası Kesilsin!(5/10)1

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye karşıtlığı ile bir kez daha sahneye çıktı. Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin engellenmesini istedi.

KURZ'UN TÜRKİYE KARŞITLIĞI DEPREŞTİ

Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye karşıtlığı ile bir kez daha sahneye çıktı. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktıklarını yineleyen Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin de engellenmesini istedi.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden istediği sonuçları çıkarabilmek isteyen Avrupa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Nefret dolu son sözler, Türkiye karşıtlığı ile bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi.

"MİLYONLARCA EURONUN TÜRKİYE'YE AKTARILMASINI İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını belirten Kurz, "Avrupa Birliği'nden yakınlaşma yardımı olarak ilave milyonlarca euronun Türkiye'ye aktarılmasını da istemiyoruz. Erdoğan insanları tutuklattı, bu doğru değil." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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