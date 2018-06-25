Avusturya'nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, "Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu" söyledi.

Avusturya'nın koalisyon ortağı ve Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, "Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu" söyledi.

"SONUÇLAR, AVUSTURYA'DAKİ TÜRKLERİN ENTEGRASYONUNDA BAŞARISIZLIK ANLAMINA GELİYOR"

Gudenus, bu sonuçların Avusturya'da yaşayan Türklerin ülkeye entegrasyonu konusunda büyük bir başarısızlık anlamına geldiğini iddia etti.

"ERDOĞAN'A OY VERENLER TÜRKİYE'YE DÖNMELİ"

Gudenus, Avusturya'da yaşayıp Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini iddia etti.

SEÇİMDE YİNE ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Avusturya'daki oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyları açık ara farkla birinci çıktı.

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Kaynak: haberinburada