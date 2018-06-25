Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler: Yaptığınız Kaybetme Psikolojisi Sonucu
Kahramanmaraş'ta Yurt Dışı Oylarıyla İyi Parti Vekilliği Chp'ye Geçti
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Tebrik Telefonu
İstanbullular Dikkat! Fırtına Ve Ceviz Büyüklüğünde Dolu Geliyor
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Bbc, İbrahim Kalın'ın Terör Örgütü Pkk İle İlgili Sözlerine Sansür Uyguladı
Avusturya'dan Seçimin Ardından Skandal Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönmeli
Uruguay Ev Sahibi Rusya'ya Fark Attı, Grubu Lider Tamamladı!
Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Toplantısının Ardından Seçimlerle İlgili Açıklama Yapacak
Mısır, Dünya Kupasındaki Son Maçında Suudi Arabistan'a 2-1 Yenildi
Aşık Veysel'in Torunu Meclis'e Girebildi Mi? İşte Yanıtı
Eşini Öldürüp İntihar Etti, 9 Aylık Bebeği Hem Öksüz Hem De Yetim Kaldı
Son Dakika! Chp'nin Merkez Yürütme Kurulu Yarın Saat 11.00'de Seçim Değerlendirmesi Yapacak
Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutladı
Chp'nin Elazığ'dan 41 Yıl Sonra Çıkardığı Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu İstifaya Davet Etti
Ülkücüler, Mhp Barajı Geçsin Anırmazsam Şerefsizim Diyen Yaşar Okuyan'ı Protesto Etti
45 Yaşındaki Mısırlı Kaleci, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Bodrum'a Gelen Suudi İş Adamı, Tek Seferde Servet Harcadı
Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj
Kadın Muhabire Canlı Yayında Taciz!

Avusturya'dan Seçimin Ardından Skandal Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönmeli

AVUSTURYA'DAN SEÇİMİN ARDINDAN SKANDAL ÇIKIŞ: ERDOĞAN'A OY VERENLER TÜRKİYE'YE DÖNMELİ

Avusturya'nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, "Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu" söyledi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Avusturya'dan Seçimin Ardından Skandal Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönmeli(7/10)3

Avusturya'nın koalisyon ortağı ve Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, "Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu" söyledi.

"SONUÇLAR, AVUSTURYA'DAKİ TÜRKLERİN ENTEGRASYONUNDA BAŞARISIZLIK ANLAMINA GELİYOR"

Gudenus, bu sonuçların Avusturya'da yaşayan Türklerin ülkeye entegrasyonu konusunda büyük bir başarısızlık anlamına geldiğini iddia etti.

"ERDOĞAN'A OY VERENLER TÜRKİYE'YE DÖNMELİ"

Gudenus, Avusturya'da yaşayıp Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini iddia etti.

SEÇİMDE YİNE ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Avusturya'daki oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyları açık ara farkla birinci çıktı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avusturya  Dan  Seçimin  Ardından  Skandal  Çıkış  Erdoğan  A  Oy  Verenler  Türkiye  
Ye  Dönmeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER