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Avrupa'nın yarısı Yusuf Yazıcı'nın peşinde

AVRUPA'NIN YARISI YUSUF YAZICI'NIN PEŞİNDE

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, "Avrupa'nın yarısı Yusuf Yazıcı'nın peşinde" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Avrupa'nın Yarısı Yusuf Yazıcı'nın Peşinde(9/10)5

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda transfer hakkında konuştu.

"İNGİLTERE, ALMANYA VE İSPANYA..."

21 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan Söğüt, "Yusuf'un müthiş bir yeteneği var. Şüphesiz, Türkiye'de oynayan en iyi genç yetenek. Süper Lig'de 10 gol attı, tekniği mükemmel. İtalya'dan kendisi için teklifler alıyoruz. Menajeri olarak söyleyebilirim ki Avrupa'nın yarısı Yusuf'u istiyor. İngiltere'den, Almanya'dan ve İspanya'dan önemli takımlardan teklifler geldi." dedi.

"SERIE A MÜKEMMEL OLUR"

Yusuf Yazıcı için en iyi ligin İtalya olacağını belirten Erkan Söğüt, "Dediğim gibi İtalya'dan teklifler var. Alman ve İngiliz kulüpleri de çok istekliler. Bence bu kalitede bir oyuncu Serie A için mükemmel olur. Kendisi saf bir yetenek." diye konuştu.

BAŞKAN, SATMAYACAĞIZ DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Defalarca söyledik, anlamadılar. Bu 3 oyuncumuz da altyapı için büyük örnek. Bu örnekleri böyle zamanda kaybedersek, arkalarından gelenlere bir şey anlatamayız. Bu futbolculara değer vermemiz gerekir. Değer vermenin yolu da onları takımda tutmak, en iyi performansı almak. Okay'ı da, Abdülkadir'i de Yusuf'u da satmak istemiyoruz" sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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