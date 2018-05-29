AVRUPA'NIN YARISI YUSUF YAZICI'NIN PEŞİNDE
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, "Avrupa'nın yarısı Yusuf Yazıcı'nın peşinde" dedi.
Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın menajeri Erkut Söğüt, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda transfer hakkında konuştu.
"İNGİLTERE, ALMANYA VE İSPANYA..."
21 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan Söğüt, "Yusuf'un müthiş bir yeteneği var. Şüphesiz, Türkiye'de oynayan en iyi genç yetenek. Süper Lig'de 10 gol attı, tekniği mükemmel. İtalya'dan kendisi için teklifler alıyoruz. Menajeri olarak söyleyebilirim ki Avrupa'nın yarısı Yusuf'u istiyor. İngiltere'den, Almanya'dan ve İspanya'dan önemli takımlardan teklifler geldi." dedi.
"SERIE A MÜKEMMEL OLUR"
Yusuf Yazıcı için en iyi ligin İtalya olacağını belirten Erkan Söğüt, "Dediğim gibi İtalya'dan teklifler var. Alman ve İngiliz kulüpleri de çok istekliler. Bence bu kalitede bir oyuncu Serie A için mükemmel olur. Kendisi saf bir yetenek." diye konuştu.
BAŞKAN, SATMAYACAĞIZ DEMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Defalarca söyledik, anlamadılar. Bu 3 oyuncumuz da altyapı için büyük örnek. Bu örnekleri böyle zamanda kaybedersek, arkalarından gelenlere bir şey anlatamayız. Bu futbolculara değer vermemiz gerekir. Değer vermenin yolu da onları takımda tutmak, en iyi performansı almak. Okay'ı da, Abdülkadir'i de Yusuf'u da satmak istemiyoruz" sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar