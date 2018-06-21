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Avrupa Parlamentosu, tartışmalı internet yasasını onayladı

AVRUPA PARLAMENTOSU, TARTIŞMALI İNTERNET YASASINI ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu, internete kısıtlamalar getireceği endişesi ile eleştirilen tartışmalı yasa tasarısına onay verdi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasını Onayladı(8/10)4

AB Komisyonu'nun hazırladığı tasarı, internet platformlarının daha yükleme yapılırken yükleme filtreleri aracılığıyla içeriğin telif haklarına uygun olup olmadığını kontrol etmesini öngörüyor. Buna göre eğer kullanıcı içeriğin yayılmasına ilişkin gerekli izne sahip değilse internet platformunun yükleme işlemini durdurması gerekiyor.

DÜZENLEME KARŞITLARI İNTERNETE SANSÜR GETİRİLMESİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Ancak düzenleme, internet ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesi ile eleştirilerin odağında. Düzenleme karşıtları bu filtrelerin internete sansür getirmesinden endişe ediyor. Ayrıca bu filtrelerin içerikten alıntı yapmak için kullanılıp kullanılmayacağının da belirsiz olduğu belirtiliyor.

YOUTUBE, CONTENT ID, ADLI SİSTEME BENZER FİLTRE UYGULANIYOR

Öte yandan düzenlemeden hangi platformların etkileneceği henüz belirsizliğini korurken YouTube, Content ID adlı sistemle halihazırda benzer bir filtre uyguluyor.

Yasa tasarısıyla ilgili tartışılan bir diğer nokta da basın - yayın organlarına tıpkı müzik ve film yapımcılarının sahip olduğu gibi içerikleri koruma hakkını getirmesi. Buna göre Google gibi arama motorları gelecekte haberlerin başlık ve spotlarını izin almadan gösteremeyecek.

GAZETE ALINTILARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMAYACAK

Düzenleme karşıtları bu uygulama ile internette bilgi akışının kısıtlanacağını savunuyor. Ayrıca gazete alıntılarının özel kullanıcılar tarafından Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşılmasının da zorlaşacağını belirtiyor ve bu şekilde bilgi alma ve ifade özgürlüğüne darbe vurulmasından endişe ediyorlar.

DÜZENLEME SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Düzenlemenin komisyondan geçmesi sosyal medyada da büyük tepki çekti. Almanya'daki Korsanlar Partisi'den Avrupalı parlamenter Julia Reda, kararın ardından #SaveYourInternet etiketi ile yaptığı paylaşımda komisyonun "bugün Avrupa'da internet kısıtlamasını onayladığını" savundu. Reda "Ancak biz de pes etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"SANSÜR MAKİNESİ ONAYLANDI"

Avrupalı Sosyal Demokrat parlamenter Tiemo Wölken de Twitter hesabından #Artikel13 etiketi ile yazdığı mesajda "Sansür makinesi onaylandı" dedi ve yükleme filtrelerinin nasıl çalıştığına dair bir video paylaştı.

"ÖZGÜR İNTERNETİ SAVUNAN HERKESİN MİDESİNE İNEN BİR YUMRUK"

Wikipedia'nın Almanya bölümünden yapılan açıklamada da "Yükleme filtreleri ve ek telif hakkındaki oylama özgür interneti savunan herkesin midesine inen bir yumruk" değerlendirmesi paylaşıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun yasa tasarısını Temmuz ayı başında oylaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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