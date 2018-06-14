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Avrupa Liginde Türkiye bronz madalya!

AVRUPA LİGİNDE TÜRKİYE BRONZ MADALYA!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategorisinde Portekiz'i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tarih : 14 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Avrupa Liginde Türkiye Bronz Madalya!(5/10)1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'nde Portekiz'i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIM SETLERDE 3-2 ÜSTÜNLÜK KURDU

Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde oynanan üçüncülük mücadelesinde Türkiye, Portekiz'e 25-16, 21-25, 25-14, 22-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 üstünlük kurdu. A Milli Takım, bu sonuçla turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

TÜRKİYE 3-2 PORTEKİZ

SALON: KV Arena

HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya), Roy Goren (İsrail)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Burak (L)

PORTEKİZ: Cveticanin, Tavares Rodrigues, Ferreira, Martins, Ferreira M., Simoes, Alvar (L) (Ferreira Da Silva, Belo, Monteiro, Martins L., Fidalgo (L), Seuqeira)

SETLER: 25-16, 21-25, 25-14, 22-25, 15-11

SÜRE: 126 dakika (26',27',22',31',20')

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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