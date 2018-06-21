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Avrupa devi Araplara satılıyor

AVRUPA DEVİ ARAPLARA SATILIYOR

Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman, İtalya'nın Roma takımını satın almaya hazırlanıyor.

Tarih : 21 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Avrupa Devi Araplara Satılıyor(9/10)5

Suudi Arabistan'da son yıllarda yaşanan değişim rüzgarına futbol da ekleniyor. Ülkede son dönemde bir çok alanda yapılan reformlar futbola da yansımış, kadınlara statlara girme izni verilmişti.

YURT DIŞINA AÇILIYORLAR

Ancak ülkenin futbolla ilgili yenilikleri bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan devlet destekli bir projeyle futbolda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ülkeyi, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmeye amaçlayan proje kapsamında yurt dışına açılmak da bulunuyor.

ROMA'YI SATIN ALACAKLAR

Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman'ın, İtalya'nın Roma Kulübü'nü satın almaya hazırlandığı bildirildi. İtalya'dan bir kulüp almayı bir süredir düşünen prensin öncelikle Milan' gündemine aldığı, ardından rotasını Roma'ya çevirdiği belirtildi. Buna göre eğer İtalyan ekibinin satılmasına karar verilirse alıcının bin Salman olacağı kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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