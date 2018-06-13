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Attığı feryatla Türkiye'yi ağlatan Suriyeli çocuk artık görebiliyor!

ATTIĞI FERYATLA TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN SURİYELİ ÇOCUK ARTIK GÖREBİLİYOR!

Suriye'de hava saldırısında gözlerinden ve ellerinden yaralanan çocuk, görme yetisini kaybetmişti. Sosyal medyada feryat eden görüntülerinin yayılmasının ardından acılı çocuk tedavi edildi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Attığı Feryatla Türkiye'yi Ağlatan Suriyeli Çocuk Artık Görebiliyor!(10/10)6

Suriye'de bir hava saldırısında ellerinden ve yüzünden yaralanan çocuğun ameliyat sonrası "görmüyorum" feryadı yürek dağlamıştı. Sosyal medyada paylaşılan çocuk, Gaziantep'te tedavi edildi.

BABASININ SAKİNLEŞTİREMEDİĞİ ÇOCUK GÜNDEM OLMUŞTU

Ağlayarak görmediğini haykıran çocuğu babasının uzun süre sakinleştiremediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Acılı çocuğun feryadını duyan yetkililer ardım eli uzattı. Gaziantep'te hastanede tedavi edilen çocuğun gözleri görmeye başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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