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ATM'ye giren fareler 9 Milyon TL'yi yedi!

ATM'YE GİREN FARELER 9 MİLYON TL'Yİ YEDİ!

Hindistan'da ATM'ye giren fareler yaklaşık 9 Milyon TL'yi yedi. ATM'yi tamir etmeye gelen görevliler parçalanmış paraları görünce büyük şok yaşadı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Atm'ye Giren Fareler 9 Milyon Tl'yi Yedi!(9/10)5

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'yi açan görevliler gördükleri karşısında şoke oldu. Farelerin 9 milyon TL'yi yiyerek parçaladığı ortaya çıktı.

FARELER 9 MİLYON TL'Yİ YEDİ

Assam'da bir ATM'nin arıza vermesi üzerine bir mühendis olay yerine ulaştı.

Tinsukia bölgesinde ATM iki gündür çalışmadığı bilgisi üzerine ATM'nin içi açıldı. Mühendisin karşısına çıkan manzara ise korkunçtu.

BANKNOTLARIN ÜZERİNDE FARE ÖLÜLERİ BULUNDU

Toplamda 12.38 lakh (Hint para birimi 1 lakh=100.000 Rupi) Türk lirasıyla yaklaşık 9 milyon banknotun tamamen tahrip edilmiş durumdaydı.

Hindistan Devlet Bankası'na ait olan ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotlar yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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