ATİKER KONYSPOR, AKHİSARSPOR'LA ANLAŞAMAYAN OKAN BURUK'U GÜNDEMİNE ALDI
Atiker Konyaspor'da yeni yönetim teknik direktör belirleme çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı yönetim Akhisarspor'la anlaşamayan Okan Buruk'u gündemine aldı.
Atiker Konyaspor'da yeni yönetim teknik direktör belirleme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan seçim sonucunda Atiker Konyaspor'da başkanlığa gelen Hilmi Kulluk, kolları sıvadı.
Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yeşil-beyazlılarda gündeme Teleset Mobilya Akhisarspor'la anlamaşamayan Okan Buruk alındı.
OKAN BURUK'UN TÜRKİYE KUPASINI KAZANMASI BÜYÜK ETKEN
2018-2019 sezonunda iddialı bir takım kurmak isteyen Atiker Konyaspor, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'la Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile anlaşmak üzere.
2016-2017 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde ligi dokuzuncu sırada bitiren Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında mutlu sona ulaşmıştı. Yeşil-beyazlıların başına gelen yeni yönetim hem ligde hemde Türkiye Kupasında yeniden başarılı bir takım kurmanın hesaplarını yapıyor.
YÖNETİM OKAN BURUK İSMİNDE BİRLEŞTİ
Konyaspor yönetimi, Akhisarspor'la anlaşamayan Okan Buruk'un bu projeler doğrultusunda takımın başına gelebilecek en doğru isim olduğu kanaatinde birleştiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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