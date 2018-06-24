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Atiba'nın kaderi belli oldu

ATİBA'NIN KADERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, yıllık ücret konusunda anlaşamadığı Atiba Hutchinson'la bir kez daha görüştü, Kanadalı futbolcuyu ikna etmeye yaklaştı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Atiba'nın Kaderi Belli Oldu(9/10)5

Beşiktaş Yönetimi, Atiba'nın takımda bir sezon daha kalmasını isterken, tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmelerde ücret konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Vida ve Pepe'nin Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koymasının ardından kulübe gelen sözlü teklifler siyah-beyazlı idarecilerin Atiba ile bir kez daha masaya oturmasını sağladı.

ATIBA KALIYOR

Pepe ya da Vida'nın satılması halinde Necip ile Medel'in zaman zaman stoperde oynatılacağını düşünen yönetim, Atiba'yı istediği paranın yakınında bir ücret ödeyerek takımda kalmasını sağlayacak. Öte yandan Ersan Gülüm'ün de takıma geri dönmesi için girişimlerin sürdüğü öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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