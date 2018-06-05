24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.

24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran'da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.

ATATÜRK HAVALİMANINA SEÇİM SANDIKLARI GETİRİLDİ

Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi.

YURT DIŞI SEÇİMLERİ 7 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

GÜMRÜKLERDEKİ OY VERME İŞLEMİ 30 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.

Kaynak: haberinburada