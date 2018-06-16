Afganistan'ın başkenti Kabil bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Veys Ahmed Barmak, silahsız Taliban militanlarıyla Kabil'de görüştü. Kabil yönetimi, saatler sonra Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkesin uzatıldığını duyurdu. Hapisteki 46 Taliban militanı serbest bırakıldı.

AFGANİSTAN'I KAN GÖLÜNE ÇEVİRMİŞLERDİ

Yıllardır Afganistan'ı kan gölüne çeviren terör örgütü Taliban, ilk kez Ramazan Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın ateşkesine karşı Afgan yönetimi de süresi belirli bir adım atmıştı. Reuters haber ajansı, ülkede bugüne kadar yaşanan en barışçıl bayramda onlarca silahsız Taliban militanının başkentte selfie çektiğini bildiriyor.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI

Başkentte bunlar yaşanırken, Nangarhar kentinde bir patlama meydana geldi. Reuters, Taliban militanları ve askerlerin toplandığı alanda infilak ettirilen bomba yüklü aracın en az 20 can kaybına neden olduğunu bildiriyor. Ölenler Taliban militanları ve siviller. Taliban'ın bu yılın ilk beş ayında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce kişi öldü.

Kaynak: haberinburada