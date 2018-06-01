AŞK CİHADI İLE SUÇLANAN MÜSLÜMAN GENCİ LİNÇTEN KURTARAN HİNDU POLİSE ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞIYOR
Hindistan'da "aşk cihadı" yapmakla suçlanan bir Müslüman genci Hinduların linç girişiminden kurtaran polis memuru önce kahraman ilan edildi daha sonra ölüm tehditleri almaya başladı.
Hindistan'da bir Müslüman genci Hinduların linç girişiminden kurtardıktan sonra kahraman ilan edilen polis memuru şimdi de ölüm tehditleri almaya başladı.
TAPINAK ZİYARETİ SIRASINDA LİNÇ EDİLİYORDU
Gagandeep Singh adlı polis memurunun, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Hindu kız arkadaşıyla bir tapınağı ziyaret eden genci kurtarma videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hindistan medyasına göre, ziyaret sırasında, bir grup Hindu, "aşk cihadı" yapmakla suçladıkları, Müslüman gencin etrafını sardı. Ancak polis memuru adı açıklanmayan genci öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.
DİN DEĞİŞTİRTMEK İÇİN HİNDU KIZLARI AYARTMAYA AŞK CİHADI DENİYOR
Sağcı Hindu gruplar arasındaki komplo teorisine göre, Müslüman erkekler, sonradan dinlerini değiştirmek için Hindu kızları ayartıyorlar. Bu Hindular, aşk cihadı adlı bir Müslüman hareketinin olduğuna inanıyor.
ÖNCE KAHRAMAN SONRA HAİN İLAN EDİLDİ
Olayın ulusal medyaya yansımasından sonra birçok kişi tarafından "örnek insan" ilan edilen Singh, "Ben sadece görevimi yaptım. Üniformam olmasaydı da aynısını yapardım. Tüm Hintliler aynısını yapmalı" dedi.
Ancak Singh bir süre sonra "ahlaksızlık" yaptığı öne süren Hinduların tepkisilerine hedef oldu.
"BİZ CAMİLERE GİTMİYORUZ"
Bazı Hindu siyasetçiler de Müslüman gence saldıran kalabalığı haklı buldu. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin yerel lideri Rakesh Nainwal, BBC'ye "Bizim için çok önemli olduklarını bildikleri halde bu kişilerin (Müslüman erkeklerin) tapınaklarımıza Hindu kızları getirmesi yanlış" dedi.
Aynı partiden Rajkumar Thukral da Hinduların değerlerine saldırıldığını öne sürdü, "Biz camilere gitmiyoruz. Çünkü oralara gitme hakkımız yok. Bu adamlar Hindu kültürüne saldırmak için neden tapınaklarımıza geliyor" diye konuştu.
Ölüm tehditleri alan polis memuru Gagandeep Singh'in idari izne çıkarıldığı belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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