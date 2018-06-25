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Aşık Veysel'in torunu Meclis'e girebildi mi? İşte yanıtı

AŞIK VEYSEL'İN TORUNU MECLİS'E GİREBİLDİ Mİ? İŞTE YANITI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı, Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir'de partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili seçilemedi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Aşık Veysel'in Torunu Meclis'e Girebildi Mi? İşte Yanıtı(9/10)5

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı, Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer (43), İzmir'de partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili seçilemedi.

AŞIK VEYSEL'İN TORUNU ÇİĞDEM ÖZER MECLİS'E GİREMEDİ

İzmir birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen Çiğdem Özer, partisinin yeterli oyu alamaması üzerine Meclis'e giremedi.

SONUÇLARI SİNDİRMEYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Sonuçlar açıklandıktan sonra İzmir'den Ankara'ya dönen Özer, uzun süre emek verdiğini, sonuçları sindirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

GENEL MERKEZ'DEKİ TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü kaydeden Çiğdem Özer, Genel Merkez'de yapılacak toplantının ardından açıklama yapacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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