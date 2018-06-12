Fatih'te evde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Yaşlı adamın arkadaşları, uyuşturucu alıp ölen adamın cesedini korktukları için bavula koyup çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra ve üzerini alçıpanla kaplamış.

Fatih'te bir evde bavula konulan ardından çamaşır makinesi içine yerleştirilmiş halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Cesedin Tunus uyruklu 50 yaşındaki Rojdi Tuguldi'ye ait olduğu tespit edildi.

Yaşlı adamın 20 gün önce 3 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu alırken fenalaşarak öldüğü, arkadaşları tarafından önce bavula sonra çamaşır makinesi içine konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan bir arkadaşının olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi.

TUNUS'TAN GELİP ARKADAŞLARININ CESEDİNİN YERİNİ İTİRAF ETTİ

112 Acil servis numarasını arayan ve isminin Muhammet E.E. olduğunu söyleyen bir kişi yaklaşık 20 gün önce birlikte uyuşturucu aldıkları arkadaşları Rojdi Tuguldi'nin fenalaşarak öldüğünü, korktukları için arkadaşlarının cesedini evde sakladıklarını söyledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİNDEKİ BAVULDAN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen 112 servisi ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kızanlık caddesinde bulunan eve gittiklerinde içerden gelen kokuyu fark etti. Çilingir yardımıyla kapı açıldığında kokunun evin ardiye olarak kullanılan küçük tuvaletinden geldiği tespit edildi. Alçıpanla kapatılan bölüm kırıldığında büyük bölümü gömülmüş halde bir çamaşır makinesi içindeki bavuldan bir erkek cesedi çıktı.

UYUŞTURUCU ALIP ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Olay sırasında evde bulunduğu tespit edilen Sami A.(53), Necla M.(30) gözaltına alındı. Şüpheliler Rojdi Tuguldi'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattıkları öğrenildi.

KORKUP CESEDİN ÜZERİNİ ALÇIPANLA KAPLAMIŞLAR

Şüphelilerin önce cesedi bir bavula koyduklarını daha sonra tanburunu söktükleri çamaşır makinesi içine yerleştirerek tuvalete taşıdıklarını anlatıkları belirtildi. Şüphelilerin daha sonra çamaşır makinesini tuvaletin içine gömerek saklamaya çalıştıklarını üzerini alçıpanla kapattıklarını anlattıkları belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP RAPORU ÇÖZECEK

Öte yandan Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Rojdi Tuguldi'nin cesedi üzerine yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici delici alet, yada mermi izine rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: haberinburada