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ARJANTİNLİ YILDIZ MESSİ, TÜRK DİZİSİ HAYRANI ÇIKTI


Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı
Tarih : 30 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı(10/10)6

Futbol denilince akıla gelen ilk isimlerden biri olan Messi, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.

Messi, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türk dizisi hayranı olduğunu belli etti.

KARA PARA AŞK İZLİYOR

Messi çocuklarının videosunu paylaştığı sırada salonunda yer alan televizyonda Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in baş rollerini paylaştığı Kara Para Aşk dizisi ekrana geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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