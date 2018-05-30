ARJANTİNLİ YILDIZ MESSİ, TÜRK DİZİSİ HAYRANI ÇIKTI
Futbol denilince akıla gelen ilk isimlerden biri olan Messi, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Messi, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türk dizisi hayranı olduğunu belli etti.
KARA PARA AŞK İZLİYOR
Messi çocuklarının videosunu paylaştığı sırada salonunda yer alan televizyonda Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in baş rollerini paylaştığı Kara Para Aşk dizisi ekrana geliyor.
Kaynak: haberinburada
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