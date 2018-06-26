ARJANTİN'İN TARİHİ MAÇI ÖNCESİ MARADONA'DAN MESSİ'YE ÖZEL MESAJ
Nijerya ile tarihi bir 90 dakika oynayacak olan Arjantin'de ülkenin efsane ismi Diego Maradona, "Lionel Messi'yle bir araya gelip, yaşananlarda onun kabahati olmadığını söylemek isterdim." dedi.
Nijerya ile tarihi bir 90 dakika oynayacak olan Arjantin'de ülkenin efsane ismi Diego Maradona, Lionel Messi'ye mesaj gönderdi.
Maradona, Messi'ye destek olduğunu kaydederek, "Lionel Messi ile bir araya gelip, milli takımda yaşananlarda onun bir kabahati olmadığını söylemek isterdim. Ayrıca onu ne kadar çok sevdiğimi de söylerdim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Seçimi Bilen Anketçi, Ak Parti'yi Uyardı: Mesajı Alamazlarsa Büyük Sıkıntı Yaşarlar
- Sapık Enişte, Küçük Yeğenini 4 Yıldır Ormana Götürüp Taciz Ediyormuş!
- Kadın Seçmen Oy Pusulasına Numarasını Yazıp Erdoğan'a Not Bıraktı
- Ankara'da Fetö Operasyonu! Kritik İsme Gözaltı Kararı
- Devlet Bahçeli Yüzde 11,13 Oy Oranıyla Mhp'nin Vekil Sayısını Artırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar