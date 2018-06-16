ARJANTİN'DE MARADONA ŞOKU! STATTA GÖZALTINA ALINDI
Arjantin - İzlanda maçı sonrasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Maçı statta izleyenler arasında Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Maradona da vardı. Maradona 1-1 biten maçın ardından oynanan futbol ve skorun yanı sıra Messi'nin performansına da tepki gösterdi.
MARADONA GÖZALTINA ALINDI İDDİASI
Arjantin - İzlanda maçının ardından Diego Maradona'nın, penaltı kaçıran Messi'ye tepki göstermesinin ardından yıldız futbolcuyla konuşmak için soyunma odasına girmeye çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Jason Miocic'in haberin göre, Messi'ye tepki gösteren Maradona maç sonu son derece sinirli bir şekilde Arjantin soyunma odasına girmeye çalıştı.
Rus polisinin engel olduğu Maradona'yı gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak
- Irkçı-Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili Kostas Barbarusis, Başbakan Çipras'ı Vatan Haini İlan Etti
- Vicdansız Baba İle Oğlunun Sokak Köpeğini Pompalı Tüfekle Vurduğu Anlar Kamerada
- Moskova'da Taksi Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı
- Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar