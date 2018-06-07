Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek
Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi
Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
Arkadaşıyla İddiaya Giren Genç Köprüden Atladı!
Tüp Bebek Tedavisi Gören Çiftin İkiz Çocuklarından Biri 6 Yıl Sonra Dünyaya Geldi
Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
Arjantin'de Dünya Kupası Oyuncu Albümü Çalındı, Zarar 360 Bin Dolar
Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abd Polisi Silahsız Genci Bayıltana Kadar Dövdü! O Anlar Kamerada
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! Yolcu Otobüsü, Otomobil Ve Taksi Birbirine Girdi: 2 Ölü, 5 Yaralı
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı
Tcmb Faiz Oranlarını 1.25 Puan Daha Artırdı !
Son Dakika! Merkez Bankasının Faiz Kararının Ardından Dolar Sert Düştü
F.Bahçelilerin İstediği Hoca, Dünya Devinin Başına Geçiyor
Öldü Sanılıp Mezarlığa Götürülen Bebeği 112 Kurtardı

Arjantin'de Dünya Kupası Oyuncu Albümü Çalındı, Zarar 360 Bin Dolar

ARJANTİN'DE DÜNYA KUPASI OYUNCU ALBÜMÜ ÇALINDI, ZARAR 360 BİN DOLAR

Arjantin'de hırsızlar, Dünya Kupası için hazırlanan oyuncu çıkartmalarını çaldı. 600 kutuluk çıkartmaların değeri 360 bin doları buluyor.

Tarih : 07 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Arjantin'de Dünya Kupası Oyuncu Albümü Çalındı, Zarar 360 Bin Dolar(5/10)1

2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin'de çok ilginç bir olay gerçekleşti. Arjantin basınında yer alan haberde, Buenos Aires'te FIFA Dünya Kupası için PANİNİ tarafından çıkarılan oyuncu çıkartmaları çalındı.

Tam 600 kutuluk bir Panini çıkartma albümünün çalındığı belirtildi. Bu albümlerin değerinin tam 360 bin dolar olduğu açıklandı.

POLİS HIRSIZLARI YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Polise intikal eden olay, geçtiğimiz Çarşamba günü resmen onaylandı ve 600 kutuluk çıkartma albümünün çalındığı dile getirildi. Şu anda güvenlik kameralarının izlendiği, bu çıkartmaların da henüz satışa sunulmadığı ifade edildi. Hırsızların yakalanması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arjantin  De  Dünya  Kupası  Oyuncu  Albümü  Çalındı  Zarar  360  Bin  Dolar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER