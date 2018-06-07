ARJANTİN'DE DÜNYA KUPASI OYUNCU ALBÜMÜ ÇALINDI, ZARAR 360 BİN DOLAR
Arjantin'de hırsızlar, Dünya Kupası için hazırlanan oyuncu çıkartmalarını çaldı. 600 kutuluk çıkartmaların değeri 360 bin doları buluyor.
2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin'de çok ilginç bir olay gerçekleşti. Arjantin basınında yer alan haberde, Buenos Aires'te FIFA Dünya Kupası için PANİNİ tarafından çıkarılan oyuncu çıkartmaları çalındı.
Tam 600 kutuluk bir Panini çıkartma albümünün çalındığı belirtildi. Bu albümlerin değerinin tam 360 bin dolar olduğu açıklandı.
POLİS HIRSIZLARI YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR
Polise intikal eden olay, geçtiğimiz Çarşamba günü resmen onaylandı ve 600 kutuluk çıkartma albümünün çalındığı dile getirildi. Şu anda güvenlik kameralarının izlendiği, bu çıkartmaların da henüz satışa sunulmadığı ifade edildi. Hırsızların yakalanması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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