ARJANTİN MAÇINDA OYUNA GİRDİ, 250 BİN KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ
İzlanda Milli Takımının yakışıklı oyuncusu Rurik Gislason, 27 dakika sahada kaldığı Arjantin maçından sonra 250 bin kişi tarafından Instagram'dan takip edildi.
İzlanda Milli Takımının yıldız futbolcusu Rurik Gislason, Dünya Kupasında Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ikinci yarıda oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.
"BU KADAR TATLI OLMAK NASIL MÜMKÜN OLUYOR"
Ancak Gislason'un 27 dakika sahada kalması, yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü feth etmesive Instagram'da bir günde 250 bin takipçi kazanmasına yetti.
2 milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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