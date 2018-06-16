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Arjantin, Daha İlk Maçta Takıldı
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Arjantin, daha ilk maçta takıldı

ARJANTİN, DAHA İLK MAÇTA TAKILDI

Dünya Kupasında Messi'nin de formasını giydiği Arjantin, İzlanda'yla 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 18:20
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Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan İzlanda ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Arjantin olurken Tangocular Agüero ile 19. dakikada 1-0 öne geçti. İzlanda'nın bu gole cevabı 23. dakikada gelirken ilk kez geldikleri Arjantin kalesinde golü atan isim Alfred Finnbogason oldu. Augsburglu oyuncu attığı golle İzlanda tarihine geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 1-1'lik beraberlik ile gitti.

GOL GELMEDİ

İkinci yarıya da Arjantin etkili başladı. Maçın genelinde tek kale oynayan Tangocular 63. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen isim Lionel Messi olurken Barcelonalı yıldız Halldorsson'u geçemedi.

Kalan dakikalarda Arjantin gol için İzlanda kalesini abluka altına alsada skor değişmedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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