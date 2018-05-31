ARDA'NIN ÖLÜM TARİHİNDEKİ YÜREK BURKAN DETAYI SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKARDI
Pazar günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, oyuncunun ölümündeki kahreden tarih detayını paylaştı.
Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri, yaşamını yitirdi. Arda Öziri, için önceki gün cenaze töreni düzenlendi. Oyuncunun ölümün ardından paylaşım yapan Vildan Örnek, sevgilisini tanışma yıl dönümlerinde vefat ettiğini açıkladı.
'6 YIL SONRA AYNI GÜN KAYBETTİM SENİ'
Vildan Örnek, sevgilisi Arda Öziri ile olan fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü:
"Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun bir gün bizde sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan."
Kaynak: haberinburada
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