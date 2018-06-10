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Arda Paraya Kıydı, Ev Değerindeki Halısı Göz Kamaştırdı
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Arda paraya kıydı, ev değerindeki halısı göz kamaştırdı

ARDA PARAYA KIYDI, EV DEĞERİNDEKİ HALISI GÖZ KAMAŞTIRDI

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 4 aylık hamile olan eşi Aslıhan Turan ile Çubuklu'daki evlerinin dekorasyonu için kesenin ağzını açtı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Arda Paraya Kıydı, Ev Değerindeki Halısı Göz Kamaştırdı(6/10)2

Evlerinin dekorasyonuyla bizzat ilgilenen çift, evdeki her detay için ince eleyip sık dokuyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çifti, son olarak 150 bin liraya Hereke halısı aldı. Avizelere de 50 bin lira ödedi. Aslıhan Turan'ın kardeşi, ressam Dilahan Doğan'ın yaptığı hat ve tablolar da ünlü çiftin evlerinin duvarını süslüyor.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Mart ayında aile arasında düzenlenen nikahla dünya evine giren Arda-Aslıhan Doğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin yakın zamanda gittikleri rutin kontrolünde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti.

Evlendikten sonra Çubuklu Vadi Evleri'nde oturmaya başlayan ikili yeni aşk yuvalarına aylık 25 bin lira kira veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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