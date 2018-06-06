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Arap Takımı Al-İttihad, Pepe İçin Beşiktaş'a Teklif Gönderdi

ARAP TAKIMI AL-İTTİHAD, PEPE İÇİN BEŞİKTAŞ'A TEKLİF GÖNDERDİ

Portekiz basını, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-İttihad'ın Pepe transferi için Beşiktaş'a teklifte bulunacağını yazdı. Portekizli futbolcu, daha önce Arap takımlarına gitmek istemediğini söylemişti.

Tarih : 06 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Arap Takımı Al-İttihad, Pepe İçin Beşiktaş'a Teklif Gönderdi(10/10)6

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

Tosic'i Çin'e sattıktan sonra defans hattından başka bir oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen siyah beyazlı takımın yıldız futbolcusu Pepe için Portekiz gazetesi A Bola tarafından Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'ın Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı iddia edildi.

TEKLİFLER DÜNYA KUPASINDAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Al-İttihad'ın Pepe için çok ciddi olduğu ve yıldız stoperi mutlaka kadrosuna katmak istediği de haberin ayrıntıları içinde yer aldı. Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.

PEPE GİTMEK İSTEMİYOR

Ancak, Pepe de tıpkı Adriano ve Quaresma gibi, Arap ülkelerinin yanı sıra Çin'de oynamayacaklarını ve Beşiktaş ile yola devam edeceklerini daha önce net bir şekilde yönetime bildirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in de dahil olduğu Pepe, Quaresma ve Adriano'nun satılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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