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'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Temel Paşa'nın köyünden İnce'ye şok

'APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM' DEMİŞTİ! TEMEL PAŞA'NIN KÖYÜNDEN İNCE'YE ŞOK

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : 'apoletlerini Sökeceğim' Demişti! Temel Paşa'nın Köyünden İnce'ye Şok(8/10)4

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. 153 seçmenin oy kullandığı sandıkta, 1 oy da CHP'ye çıktı.

MUHARREM İNCE "APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.

TEMEL PAŞA'NIN KÖYÜNDEN İNCE'YE 1 OY ÇIKTI

Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise Ak Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.

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Kaynak: haberinburada



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