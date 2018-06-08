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Antrenmandaki feci sakatlık sonrası Dünya Kupasını kaçırdı

ANTRENMANDAKİ FECİ SAKATLIK SONRASI DÜNYA KUPASINI KAÇIRDI

Arjantin Milli Takımında forma giyen Manuel Lanzini, çapraz bağları koptuğu için Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında forma giyemeyecek.

Tarih : 08 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Antrenmandaki Feci Sakatlık Sonrası Dünya Kupasını Kaçırdı(6/10)2

Antrenmanda ciddi biçimde sakatlanan Arjantinli futbolcu Manuel Lanzini, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Arjantin Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah antrenmanında 25 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğunu ve Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynayamayacağını kaydetti.

WEST HAM'DA 27 MAÇTA 5 GOL ATTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Lanzini, geçen sezon 27 maçta oynadı ve 5 gol attı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Arjantin, 16 Haziran'daki ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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