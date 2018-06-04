ANTOİNE GRİEZMANN, ATLETİCO MADRİD'DE KALMAYI TERCİH ETTİ
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Barcelona'ya gitmeyi reddedip Atletico Madrid'de kalmaya karar verdi.
Atletico Madrid'in süperstarı Antoine Griezmann'ın, Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen kulübünde kalma kararı aldığı belirtildi.
İspanya'nın ABC gazetesine göre; Barcelona, Griezmann'ın 100 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktif etmeye hazır. Atletico ile hiç pazarlık yapmadan Griezmann'ı kadrosuna katmaya çalışan Barça, Fransız yıldızın kulüpte kalma kararıyla sarsıldı.
"ATLETICO MADRID'DE MUTLU HİSSEDİYORUM"
Atletico Madrid'de mutlu ve güvenli olduğunu yakın çevresine belirten Griezmann, Barça'ya rağmen kulübünde kalmayı tercih ettiği ifade edildi.
2022'ye kadar Atletico Madrid ile kontratı olan Griezmann'ın serbest kalma maddesi, 1 Temmuz 2018'den sonra 200 milyon euro'ya çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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