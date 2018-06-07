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Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı
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Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile prensip Anlaşmasına Vardı

ANTALYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR BÜLENT KORKMAZ İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı(5/10)1

Bülent Korkmaz, teknik direktör arayışında olan Antalyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

İMZALAR YAKINDA ATILACAK

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.

Bülent Korkmaz, son olarak BeiN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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