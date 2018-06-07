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Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANTALYA'DAKİ TEKNE FACİASINDA ÖLEN SURİYELİ 5 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Geçtiğimiz günlerde Antalya Demre açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isterken batan sürat teknesinde 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bulunan 5 Suriyeli kardeş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı(7/10)3

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ PARÇALADI

Esenyurt'taki Bilal Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı araca konan Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8) ve Emine Raşit'in (3) cenazeleri Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler araca konurken çocukların annesinin feryatları yürekleri dağladı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Demre açıklarında batan sürat teknesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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