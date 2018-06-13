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Antalya'daki feci kaza aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı!

ANTALYA'DAKİ FECİ KAZA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Antalya'daki Feci Kaza Aynı Aileden 3 Kişiyi Hayattan Kopardı!(8/10)4

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yusuf (74) ve Havva Kocaoğlu (58) çifti ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu (13) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya- Konya karayolu Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Özkan Çetin ile beraberindeki Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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