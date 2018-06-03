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Antalya'da Göçmen Teknesi Battı: 9 Ölü, 1 Kayıp!

ANTALYA'DA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 9 ÖLÜ, 1 KAYIP!

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla taşınan göçmenlerin teknesi batınca 9 göçme hayatını kaybetti. 5 kişinin kurtarıldığı olayda ekipler kayıp bir kişiyi arıyor.

Tarih : 03 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Antalya'da Göçmen Teknesi Battı: 9 Ölü, 1 Kayıp!(8/10)4

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise kurtarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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