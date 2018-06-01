ANTALYA'DA AMELİYAT OLAN GENÇ KIZIN MİDESİNDEN 1,5 KİLO SAÇ ÇIKTI
Antalya'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kadının midesinden 1,5 kilogram saç çıkarıldı. Genç kadın, küçük yaştan bu yana saçlarını yediği söyledi.
Antalya'da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikâyeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran 20 yaşındaki Seda Nur Saygı'nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Saygı, 1,5 saatlik operasyonun ardından saç yumağından kurtuldu.
"SAÇ YUMAĞI MİDENİN SEKLİNİ ALMIŞ"
Operasyonun detayları hakkında Hürriyet'e konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, "Hastamızın karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettik. Tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce açıkçası şaşırdık. Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı" diye konuştu.
"YUMAĞI ÇIKARIP MİDEYİ ONARDIK"
Cerrahi müdahalenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlatan Çiftçi, "Hastanın geçmişini sorguladığımızda küçüklüğünde saç yediğini öğrendik. Daha önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık" dedi.
"KÜÇÜKKEN ANNEM SAÇ YEDİĞİMİ SÖYLERDİ"
Uzun süredir karın ağrısı yaşadığını anlatan Seda Nur Saygı ise şöyle dedi: "Ağrılarımla ilgili daha önce Eskişehir'de doktora gitmiştim. Orada bana herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Antalya'da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim."
"MİDEMDEN ÇIKAN SAÇ YUMAĞINI GÖRÜNCE İNANMAK İSTEMEDİM"
Son 1 senedir sürekli mide bulantısı sorunu yaşadığını kaydeden Saygı, "Zaten doğru düzgün beslenemiyordum. Sık sık karın ağrılarım da oluyordu. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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