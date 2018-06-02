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ANNESİNİN 31 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜĞÜ ERCAN, İKİ GÜN YALVARMIŞ


Annesinin 31 bıçak darbesiyle öldürdüğü Ercan, iki gün yalvarmış
Tarih : 02 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Annesinin 31 Bıçak Darbesiyle Öldürdüğü Ercan, İki Gün Yalvarmış(9/10)5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen pazartesi annesi Bilge Lord Kunduracı (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı'nın (7) otopsisi tamamlandı. Otopside, çocuğun vücudunda 31 bıçak yarası belirlenirken, annesine 2 gün boyunca "Beni öldürme" diye yalvardığı ortaya çıktı.

BOĞAZINI VE BİLEKLERİNİ KESTİ

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs Pazartesi meydana gelen olayda, Bilge Lord Kunduracı, oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına attığı WhatsApp'tan gönderdiği mesajla ortaya çıktı. "Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim" mesajını alan bu kişi, polise haber verdi.

DEDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da kızının yaşadığı eve geldi. İçeri giren dede, torununun kanlar içindeki cansız bedenini buldu, kızını da yaralı halde gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan ve kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, apartmandan çıkarken kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan Bilge Lord Kunduracı ise ilk müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge Lord Kunduracı'nın eşi Ercan Kunduracı tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bilge Lord Kunduracı, yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA 31 BIÇAK YARASI BELİRLENDİ

Tüyler ürperten cinayetin ardından Ercan Kaya Kunduracı'nın (7) cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi. Adli tıpta yapılan otopside, küçük Ercan'ın vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi. Polis ve savcının yaptığı incelemede olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polis yetkilileri; annesine direnen Ercan'ın bıçağı tutmaya çalıştığını, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluştuğunu söyledi. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı belirtildi.

RAPOR BEKLENİYOR

Polis yetkilileri, tutuklanan Bilge Lord Kunduracı'nın geçmişinin araştırıldığını, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayeneden geçirildiğini kaydetti. Yetkililer, hastaneden gelecek raporun beklendiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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