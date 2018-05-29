ANNE, YARAMAZLIK YAPAN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ŞAHİT OLAN DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ
Kıbrıs'ta sinir krizi geçiren anne yaramazlık yapan 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayete şahit olan çocuğun dedesi de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde, Bilge Lord Kunduracı (39) geçirdiği bunalım sonucu yaramazlık yapan oğlu 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı'yı bıçaklayarak öldürdü. Olaya tanık olan dedesi Tahir Lord ise yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP YARAMAZLIK YAPAN OĞLUNU BIÇAKLADI
Lefkoşa Gönyeli ilçesinde meydana gelen olayda, Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda oturan Bilge Lord Kunduracı, yaramazlık yaptığı iddia edilen oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı, geçirdiği sinir krizi sonucu karnından bıçakladı.
OLAYA ŞAHİT OLAN DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Bağırışmalar üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir Lord'u ise hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan kaya'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir Lord'un ise yaşadığı üzüntüden kaynaklı olabileceği belirtilen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANNESİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, tutuklanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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