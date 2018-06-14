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Anlaşma yok! Sterling, City'ye diş gösterdi

ANLAŞMA YOK! STERLİNG, CİTY'YE DİŞ GÖSTERDİ

İngiliz ekibi Manchester City, Raheem Sterling'le yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde başarıya ulaşamadı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 09:40
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Premier League'de bu sezonu 100 puan gibi çok iyi bir dereceyle şampiyon olarak tamamlayan Manchester City'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, kulübün bu sezon en efektif oyuncularından olan Raheem Sterling ile olan yeni kontrat görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

ARADAKİ FARK ÇOK FAZLA

Sky'ın haberine göre; daha uzun ve güncellenmiş bir kontrat imzalamak için masaya oturan City yönetimi ve Sterling, maaş konusunda anlaşamadı. Habere göre Sterling'in istediği ücret ile City yönetiminin teklif ettiği ücret arasında çok fazla fark varken, Sterling'in İngiltere Milli Takımı ile Rusya'ya Dünya Kupası'na gitmesi sebebi ile görüşmelerin askıya alındığı belirtildi.

Geçen sezon Premier League'de 33 maça çıkan Sterling, 18 gol atıp 15 de asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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