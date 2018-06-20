Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nagatomo'nun transferi için Inter'le 3 milyon euroya anlaştı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve büyük beğeni toplayan Nagatomo'nun bonservisinin alınması için uzun süredir görüşmeler sürüyordu. Taraftarlara müjdeli haber İtalya'dan geldi.

Sky Sport'un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, Galatasaray ve Inter'in Nagatomo'nun bonservisi için 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada