ANLAŞMA ÇIKMADI, OKAN BURUK TAKIMDAN AYRILDI
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezonda ülkemizi direkt Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk'la yollar kesin olarak ayrıldı.
ANLAŞAMADILAR
Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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