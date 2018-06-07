Meteoroloji, bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji, "acil" kodu ile bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

SU BASKINI, YILDIRIM VE SAĞANAK YAĞIŞ KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere ve radar analizlerine göre; bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: haberinburada