Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
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Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor

ANKARALILAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI, SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji, bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor(8/10)4

Meteoroloji, "acil" kodu ile bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

SU BASKINI, YILDIRIM VE SAĞANAK YAĞIŞ KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere ve radar analizlerine göre; bugün 18: 00-20: 00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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