ANKARAGÜCÜ, ELJİF ELMAS İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİFTE BULUNDU
Süper Ligin yeni takımlarından Ankaragücü, Eljif Elmas'ın transferi için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
Fenerbahçe'de yeni yönetim, ilk transfer teklifini Eljif Elmas için aldı.
Kanarya'nın eski teknik patronu İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, Eljif Elmas'ı 1 yıllığına kiralamak için kapıyı çaldı.
Sportif direktör Comolli, yeni hoca geldikten sonra genç oyuncularla ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyerek, bu teklife kısa sürede yanıt vermelerinin zor olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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