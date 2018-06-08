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Ankaragücü, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye Teklifte Bulundu
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Ankaragücü, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye Teklifte Bulundu

ANKARAGÜCÜ, ELJİF ELMAS İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİFTE BULUNDU

Süper Ligin yeni takımlarından Ankaragücü, Eljif Elmas'ın transferi için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Ankaragücü, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye Teklifte Bulundu(5/10)1

Fenerbahçe'de yeni yönetim, ilk transfer teklifini Eljif Elmas için aldı.

Kanarya'nın eski teknik patronu İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü, Eljif Elmas'ı 1 yıllığına kiralamak için kapıyı çaldı.

Sportif direktör Comolli, yeni hoca geldikten sonra genç oyuncularla ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyerek, bu teklife kısa sürede yanıt vermelerinin zor olduğunu belirtti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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